Turismo in crescita a Castelfranco Emilia

Sono molto positivi i dati dei flussi turistici a Castelfranco Emilia: i numeri diffusi dalla Regione Emilia-Romagna fotografano, per la Città del Tortellino, un anno turistico di grande vitalità. Nel periodo gennaio-dicembre 2025 il territorio ha registrato 13.998 turisti (+4,41% rispetto al 2024) e 34.169 pernottamenti, con una crescita del 13,75% sul dato dell’anno precedente.

Il risultato di Castelfranco Emilia si staglia con nettezza nel panorama provinciale. La media della provincia di Modena nei pernottamenti si ferma a +6,75%: Castelfranco Emilia la supera di oltre due volte, con il suo +13,75%. Ancora più marcato il divario con i principali comuni dell’area pianura-pedecollinare: Castelfranco Emilia si affianca a realtà ben diverse per vocazione turistica ed economica – l’Appennino modenese e Fiorano – confermando che la crescita dipende certamente da rendite di posizione geografica e paesaggistica, ma anche e soprattutto da un’offerta ricettiva e territoriale in miglioramento strutturale. Sul fronte degli arrivi, il quadro è ugualmente favorevole: Castelfranco (+4,41%) supera, in termini di crescita percentuale, la gran parte dei Comuni modenesi.

Il dato più eloquente è però un altro, e cioè il differenziale tra la crescita degli arrivi (+4,41%) e quella dei pernottamenti (+13,75%): chi viene a Castelfranco Emilia resta più a lungo. La permanenza media si allunga, segnale che il territorio sa trattenere i visitatori e non soltanto attirarli. I turisti italiani – 24.315 pernottamenti, +15,96% – trainano la crescita, affiancati da una componente straniera in espansione con 9.854 notti (+8,64%). Tra i mesi di punta emergono aprile (+65,77% nei pernottamenti), giugno (+39,90%) e marzo (+33,61%).

«Questi dati ci restituiscono un’immagine molto incoraggiante della nostra città come destinazione – dichiara l’assessore alla Promozione del territorio di Castelfranco Emilia, Luca Cristoni – sostenuta da una crescita del 13,75% nei pernottamenti. Possiamo dire che si tratta di un dato tutt’altro che ordinario, in controtendenza con il quadro provinciale e che sta a significare che chi viene a Castelfranco Emilia trova ragioni concrete per fermarsi. È il risultato di un lavoro sul territorio che guarda all’ospitalità come a una leva di sviluppo locale. E il confronto con gli altri comuni provinciali ci dice che questa idea sta funzionando, anche grazie a percorsi di gemellaggi con altri Comuni e, soprattutto, all’inserimento della nostra Città in circuiti nazionali motoristici ed enogastronomici: anche questo contribuisce alla crescita a ritmi doppi rispetto alla media provinciale. Sono dati incoraggianti che gratificano il lavoro svolto finora dall’Amministrazione, anche in termini di migliorie urbanistiche, e ci spingono a fare ancora meglio puntando sulla valorizzazione delle nostre eccellenze: Villa Sorra, l’enogastronomia, la Motor Valley».