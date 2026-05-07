“La Città del Lettore” torna a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio

Dopo le sette edizioni precedenti, anche quest’anno la Città del Lettore, Progetto PTOF del Liceo “A. Moro” – nato nel 2017 grazie all’iniziativa del professor Daniele Castellari – verrà animata da 600 studenti-cittadini nei locali della scuola il 13 e il 14 maggio (riserva il 15) dalle 19.30 alle 22.00.

Gli “abitanti” della Città riceveranno circa 1200 ospiti ogni serata e trasmetteranno il loro interesse per la letteratura creando attività, giochi e rappresentazioni teatrali ispirati ai testi che più li appassionano. Pertanto, l’evento sarà l’occasione perfetta per vivere emozioni nuove in relazione a storie già note, capendo così che la letteratura non è solo ciò che si studia dai libri di testo, ma è qualcosa di immortale che riesce a meravigliare in infiniti modi differenti l’animo umano. Tutto questo avviene tra le mura della Città del Lettore, un crocevia di incontri, di visioni e di culture differenti.

L’evento si svolge con il Patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e si avvale della Collaborazione del Comune di Reggio Emilia e di FCR con il contributo di Reggio Città Senza Barriere, inoltre vi sarà la partecipazione dell’Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia.

L’ottava edizione della Città del Lettore sarà accompagnata da una novità che la rende ancora più speciale: quest’anno sarà organizzata in quartieri a tema in cui sono distribuite tutte le attività proposte dai cittadini dopo mesi di assiduo lavoro. Gli ospiti infatti potranno visitare il “Quartiere degli arrivi e delle partenze”, il “Quartiere umorismo”, il “Quartiere degli sforzi inutili”, il “Quartiere mondo” e tanti altri angoli della città da scoprire ed esplorare. Questa innovazione non solo aiuterà i visitatori nella scelta dello spettacolo a loro più adatto, ma offrirà anche la possibilità di cogliere l’originalità dei giovani nel trattare uno stesso argomento.

La Città del Lettore darà il benvenuto a tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza e interesse per la letteratura, perché è un luogo magico che ha sempre donato qualcosa di nuovo alle persone che ci hanno dedicato il loro tempo. Per esempio, ha aperto il mondo della recitazione a ragazzi timidi e impauriti dall’idea di doversi mostrare a un pubblico numeroso, ha stimolato la collaborazione tra studenti, professori e personale ATA e ha fatto innamorare della letteratura anche coloro che non la comprendevano. In definitiva la Città del Lettore non è solo un evento culturale, ma è anche un grande palcoscenico su cui tutti hanno il diritto di esprimersi e di vivere in una società nuova dominata dall’arte e dai sentimenti.

Sarà possibile iscriversi tramite il link che sarà pubblicato sul sito ufficiale del liceo Aldo Moro (https://www.liceomoro.edu.it/) esattamente una settimana prima della data prescelta. In caso di annullamento di una data per imprevisti, la prenotazione rimarrà valida per il recupero previsto il 15 maggio.