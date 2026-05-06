HomeLavoroSi consolida, nel primo trimestre 2026, la crescita delle imprese reggiane guidate...





Si consolida, nel primo trimestre 2026, la crescita delle imprese reggiane guidate da cittadini di origine straniera

LavoroReggio Emilia
Tempo di lettura 2 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dopo aver chiuso il 2025 con un aumento dello 0,5%, il saldo gennaio-marzo 2026 evidenzia un aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, collocando il numero delle imprese guidate da stranieri a quota 8.301, vale a dire 290 in più in un anno.

L’andamento locale, tra l’altro, è in controtendenza rispetto a quello nazionale, dove si è registrata una flessione dello 0,5%.

L’incidenza delle 8.301 imprese a guida straniera sul tessuto imprenditoriale reggiano sale così al 17,8% (era 17,6% a fine 2025), valore sensibilmente superiore sia alla media regionale dell’Emilia-Romagna (14,6%), sia al dato nazionale (11,9%), a testimonianza di una forte integrazione dei cittadini di origine straniera nel sistema produttivo locale.

Dalle analisi condotte dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, emerge che il settore delle costruzioni rappresenta il principale pilastro dell’imprenditoria a guida straniera, con ben 3.986 unità attive e un peso del 48,0% sul totale. Seguono il commercio con 1.233 realtà imprenditoriali e un’incidenza del 14,9% e il comparto manifatturiero con 996 attività (12,0%). Tra gli altri comparti indicativi si segnalano i servizi alle imprese con 818 aziende (9,9%), le attività di alloggio e ristorazione (576 e 6,9%), i servizi alla persona (571 e 6,9%) e l’agricoltura (105 e 1,3%).

L’identikit delle imprese guidate da stranieri a Reggio Emilia evidenzia la netta prevalenza delle 5.964 ditte individuali, che costituiscono il 71,8% del panorama complessivo e mostrano una crescita del 2,1% rispetto al primo trimestre 2025. Al contempo, si registra una decisa espansione delle società di capitale, che con 1.855 unità attive aumentano dell’8,9%, e delle società di persone (443 unità), in crescita del 4,5%.

L’analisi delle imprese individuali per stato di nascita del titolare vede al primo posto i cittadini provenienti dall’Albania con 808 imprenditori, pari al 13,5% del totale individuale. Seguono i nati in Cina con 775 titolari (13,0%), in Tunisia con 606 (10,2%), in Marocco con 571 (9,6%) e in Egitto con 563 (9,4%). Si rileva inoltre una presenza indicativa d’imprenditori nati in Pakistan (412), Nigeria (377) e Romania (274).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il comune capoluogo guida la classifica con 4.683 imprese a guida straniera e un’incidenza del 26,4% sul totale delle imprese attive nel comune.

Tra gli altri comuni della provincia si distinguono, per un’elevata densità d’imprese straniere, Rolo con 89 aziende e un’incidenza del 29,4% sul totale delle imprese attive nel comune; seguono Sant’Ilario d’Enza (169 imprese e 19,5%), Fabbrico (66 e 18,9%) e Novellara, dove le 199 realtà straniere pesano per il 18,5% sul tessuto economico locale. Altre incidenze di rilievo si riscontrano a Campagnola Emilia (17,9%) e Reggiolo (17,4%).

















Redazione 1

Ultime notizie