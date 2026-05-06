Riparte la campagna per anziani “Non mi convinci mica”

Riparte la campagna “Non mi convinci mica”, promossa in collaborazione con la Prefettura. Gli incontri formativi per prevenire il fenomeno delle truffe, tenuti dal personale della Polizia Locale, sono rivolti in particolare alla popolazione over 65 e hanno l’obiettivo di dare strumenti per riconoscere le situazioni di potenziale pericolo per scippo, rapina, estorsione, furto e truffa e le misure da mettere in atto per difendersi. L’anno 2026 riprende con l’appuntamento di domani 7 maggio a Villa Bernaroli, via Morazzo 3, dalle 10 alle 11.30. Nel frattempo, è in corso l’organizzazione del calendario che comprende numerosi appuntamenti nei quartieri che seguiranno questo primo incontro.

“Le truffe agli anziani – dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana integrata Matilde Madrid – colpiscono la fiducia delle persone e provano a sfruttare le fragilità e il disorientamento delle persone. Per questo continuiamo a investire sulla prevenzione e sull’informazione. Con questa campagna vogliamo dare, in particolare alle persone anziane ma non solo, strumenti concreti per riconoscere i tentativi di truffa e imparare come comportarsi. Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro quotidiano nei quartieri della città: la sicurezza passa anche dalla vicinanza e dalla condivisione delle informazioni, grandi opportunità per prevenire reati così odiosi”.