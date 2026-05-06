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“Essere Europei”, venerdì 8/5 presso il Circolo Alete Pagliani di Sassuolo

Sassuolo
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Si svolgerà venerdì prossimo, 8 maggio a partire dalle ore 18 presso il Circolo Alete Pagliani, “Essere Europei”: un incontro dedicato a comprendere cosa significa e comporta essere cittadini europei, in un momento di crisi dei sovrananazionalismi, a cura dell’ufficio Europa Direct del Comune di Modena.

L’appuntamento vedrà le relazioni dell’Assessore David Zilioli e di Barbara Finessi, dell’ufficio Europe Direct del Comune di Modena; si parlerà di Unione Europea quale motore di sviluppo locale, coesione sociale e innovazione.

L’incontro è promosso dal Comune di Sassuolo, realizzato dal Circolo Alete Pagliani, in collaborazione con  l’Ufficio Europa del Comune di Modena nell’ambito della rete modenapuntoeu.

 

 

















Redazione 1

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