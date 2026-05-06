La Principessa del Galles in visita. Il sindaco di Reggio Emilia: “Un onore e un riconoscimento per il nostro sistema educativo e per la città”

“La visita della Principessa del Galles Catherine Middleton è sicuramente un riconoscimento per il nostro sistema educativo e per la nostra città.

Si tratta della prima visita all’estero della Principessa dopo alcuni anni e sarà un onore raccontare la genesi e la pratica di questa nostra esperienza educativa, a conferma che investire risorse ed intelligenze nell’educazione e nella prima infanzia continua a riscuotere attenzione e ad ottenere consensi unanimi.

Inevitabile per noi pensare a Loris Malaguzzi, fondatore e guida illuminata di questo nostro percorso scolastico, e a Carla Rinaldi che ha portato avanti nel mondo questa esperienza e che ci ha lasciati un anno fa. Un’esperienza che nasce dalla volontà di considerare l’infanzia un tempo ricco di diritti, di dignità e di creatività e che diventa un approccio educativo esteso a tutta la città, a tutte le persone, senza alcuna eccezione.

Considerare l’educazione della prima infanzia come fondamento della società è elemento costitutivo della nostra comunità, frutto di scelte politiche ed amministrative attuate fin dal secondo dopoguerra che, partendo dalle tradizioni identitarie della nostra città, hanno creato un servizio pubblico di qualità riconosciuto in tutto il mondo.

Ringrazio tutte le operatrici e tutti gli operatori di Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Reggio Children srl e Fondazione Reggio Children per l’importante lavoro quotidiano svolto nella diffusione e valorizzazione del Reggio Emilia Approach”.