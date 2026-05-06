A Selva Malvezzi un nuovo polo 0-6 anni: parte un progetto sperimentale dedicato alla riorganizzazione dei servizi educativi e scolastici

Un polo educativo integrato 0-6 che unisce servizi per la prima infanzia (1-3) e la scuola dell’infanzia (3-6), rafforzando l’offerta educativa e la presenza pubblica nel territorio. Nasce a Selva Malvezzi, frazione del Comune di Molinella, in provincia di Bologna, il Polo per l’infanzia 0-6 anni, un progetto sperimentale dedicato al consolidamento e alla riorganizzazione dei servizi educativi e scolastici.

Oggi il taglio del nastro per la struttura realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna: un investimento di oltre 99mila euro destinato all’infrastruttura e ai servizi, come l’ampliamento dell’orario della scuola dell’infanzia, per garantire qualità educativa e continuità nel tempo.

“Questo polo educativo- sottolinea l’assessora alle Politiche per l’infanzia e alla Scuola, Isabella Conti- è il risultato di un percorso condiviso con l’Amministrazione comunale, il Coordinamento pedagogico, la Cooperativa Gesser e l’Ufficio di piano distrettuale. Grazie al bando promosso lo scorso anno la Regione ha voluto sostenere le realtà territoriali più fragili, come Serra Malvezzi, per promuovere e supportare i presidi educativi di prossimità, offrire opportunità educative e scolastiche di qualità ai bambini, oltre che prevenire le diseguaglianze sociali ed educative. Questo intervento permette di rispondere ai bisogni delle famiglie in un contesto che registrava un’alta domanda di nido. In questo modo rafforziamo un presidio educativo in un territorio colpito dalle alluvioni del 2023 e 2024 e al tempo stesso sperimentiamo un modello integrato che intendiamo replicare in altri territori”.

Il Polo educativo

La struttura in via Selva 55/D, può accogliere bimbi e bimbe dai 12 ai 36 mesi insieme a quelli della Scuola dell’infanzia statale, in un percorso dove piccoli e grandi si sostengono a vicenda nella crescita.

Grazie alle risorse regionali, sono stati adeguati gli spazi, quindi fasciatoio e servizi igienici, migliorati gli ambienti interni, esteso l’orario fino alle 16. Inoltre, è stato attivato un piccolo gruppo educativo per otto bambini nella fascia di età 1-3 anni. A questi si aggiungono sette bambini della scuola dell’infanzia. La struttura ora può contare anche su spazi dedicati e condivisi per il lavoro d’équipe tra insegnanti ed educatori.