La Polizia di Stato di Bologna esegue ordinanza di custodia cautelare per furti pluriaggravati

Martedì 5 maggio, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto due cittadini georgiani in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Un terzo soggetto, destinatario della misura cautelare in carcere, risulta allo stato irreperibile ed è attivamente ricercato.

I tre sono gravemente indiziati di numerosi furti in abitazione commessi in città. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati, in concorso tra loro, avrebbero consumato diciotto furti in un ristretto arco temporale nei primi mesi del 2025, agendo con un modus operandi consolidato: mentre un complice fungeva da “palo” all’esterno dell’edificio, gli altri due accedevano agli stabili in orario diurno. Utilizzando arnesi appositamente modificati, riuscivano a penetrare negli appartamenti attraverso la porta d’ingresso, spesso senza lasciare segni apparenti di effrazione.

La verifica dell’eventuale presenza di inquilini veniva effettuata tramite i citofoni: il “palo” suonava i campanelli e i complici all’interno verificavano l’assenza di risposte prima di procedere. La refurtiva consisteva generalmente in contanti, gioielli, dispositivi tecnologici e capi d’abbigliamento di pregio.

Nel corso dell’operazione, questa Squadra Mobile ha inoltre eseguito perquisizioni delegate, rinvenendo materiale di sospetta provenienza. La merce, debitamente catalogata e fotografata, è visionabile sul sito della Questura di Bologna nella sezione “Bacheca oggetti rubati”.

Coloro che dovessero riconoscere beni di proprietà sono invitati a inviare una segnalazione all’indirizzo PEC: dipps114.00M0@pecps.poliziadistato.it, allegando copia della denuncia, descrizione del bene, proprie generalità e un recapito telefonico.