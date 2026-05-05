Motociclista ubriaco fermato dalla Polizia locale di Modena dopo una doppia caduta

Una scena insolita, avvenuta sotto gli occhi degli agenti durante un normale servizio di controllo del territorio, ha portato all’accertamento di un grave stato di ebbrezza alla guida. È accaduto nella notte tra il 28 e il 29 aprile, poco prima della mezzanotte, in prossimità del centro storico.

Una pattuglia della Polizia locale di Modena ha notato una motocicletta di grossa cilindrata sopraggiungere in senso opposto e fermarsi al semaforo. Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che, una volta arrestata la marcia, il conducente non è riuscito a mantenere l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra senza nemmeno appoggiare i piedi.

Gli agenti sono intervenuti per prestare soccorso all’uomo, aiutandolo a rialzarsi. Pochi istanti dopo, il motociclista è nuovamente caduto, rendendo evidente una condizione di alterazione. Il sospetto degli operatori ha trovato conferma quando, sollevata la visiera del casco, è emerso chiaramente un forte stato di ebbrezza alcolica.

Sottoposto a controllo etilometrico, il conducente – un cinquantenne residente in provincia – ha fatto registrare un valore di alcol nell’aria espirata pari a quasi quattro volte il limite consentito dalla legge. Per questo motivo gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’orario notturno, con conseguente ritiro della patente di guida. La moto, non essendo di proprietà dell’uomo ma di un soggetto estraneo ai fatti, non è stata sottoposta a sequestro ma è stata affidata a un conoscente, giunto sul posto per il ritiro del mezzo.

Nonostante le cadute, avvenute sotto lo sguardo degli agenti, il conducente non ha riportato lesioni. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi connessi alla guida in stato di alterazione alcolica e sulla necessaria continuità dei controlli notturni per la sicurezza stradale.