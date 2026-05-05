Incendio sul tetto di un capannone a Sant’Agata Bolognese

Ieri poco dopo le 18:00, cinque squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenute in via Malmenago, nel comune di Sant’Agata Bolognese, a causa di un incendio sviluppatosi sul tetto di un capannone attualmente interessato da lavori di cantiere.

Il personale operativo, giunto dai distaccamenti di San Giovanni in Persiceto e Bazzano, unitamente a rinforzi dalla sede centrale, ha provveduto a circoscrivere tempestivamente le fiamme, evitando la propagazione del rogo al resto della struttura.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza.

Non si segnalano persone ferite o coinvolte nell’evento.