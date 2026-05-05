Cade lungo la Via degli Dei, recuperato dal Soccorso Alpino

In giornata, un escursionista è stato evacuato da una squadra del Soccorso Alpino Rocca di Badolo a seguito di una caduta che gli ha causato la rottura di un polso. L’uomo, un cittadino olandese di 63 anni, stava percorrendo da solo il famoso cammino la ‘Via degli Dei’ quando, in località Pian di Balestra, a causa del terreno scivoloso, è rovinosamente caduto procurandosi un brutto trauma all’arto superiore.

La centrale operativa del 118 ha quindi richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha inviato sul luogo una squadra territoriale: i tecnici hanno raggiunto l’uomo e gli hanno immobilizzato l’arto. Successivamente hanno portato in sicurezza l’infortunato al mezzo fuoristrada per poi consegnarlo all’ambulanza che lo ha preso in carico.