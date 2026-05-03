Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 4 maggio 2026

Nuvolosità in progressivo aumento e associata a deboli precipitazioni sul settore occidentale a partire dal pomeriggio; in serata e nelle ore notturne intensificazione dei fenomeni sui rilievi, dove potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale, ed estensione delle piogge anche alle aree di pianura.

Temperature minime comprese tra 9 e 13 gradi e massime tra 22 e 25 gradi. Venti deboli meridionali al mattino ma tendenti a divenire sud-occidentali in prossimità dei rilievi e occidentali sulle aree di pianura e sulla costa. Mare poco mosso o localmente mosso.

(Arpae)