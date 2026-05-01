Autocarro a fuoco nel reggiano: indagano i carabinieri

Intorno alle ore 01:00 del 1° maggio i Carabinieri di Cadelbosco, unitamente ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti in via Eduardo De Filippo, nel comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito della segnalazione di un incendio che ha interessato un veicolo commerciale.

Le fiamme hanno coinvolto la parte anteriore di un furgone appartenente a una ditta del paese. A seguito delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono stati effettuati i dovuti rilievi al fine di stabilire le cause dell’incendio. Sebbene l’evento sia verosimilmente riconducibile a una matrice dolosa, le esatte cause restano in fase di esatto accertamento. Non si registrano danni a persone o ad altre proprietà. Sulla vicenda sono in le indagini da parte dei Carabinieri di Cadelbosco Sopra.