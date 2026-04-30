Convegno ENPAF a Cosmofarma 2026: previdenza e welfare al centro dell’evoluzione della professione del farmacista

In un contesto di profonda trasformazione della professione, tra ampliamento dei servizi in farmacia, nuovi modelli organizzativi e calo demografico, la previdenza e il welfare professionale assumono un ruolo sempre più strategico. È questo il focus del convegno promosso dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF) nell’ambito di Cosmofarma 2026, in programma a BolognaFiere dall’8 al 10 maggio.

L’incontro, dal titolo “Essere previdenti. Il primo investimento sulla propria professione”, si terrà venerdì 8 maggio, dalle ore 15 alle 16, presso la Sala Bolero (centro servizi, piano 1, blocco B), e rappresenta un’occasione di approfondimento sui principali strumenti previdenziali e assistenziali a disposizione dei farmacisti lungo tutto il ciclo professionale.

Al centro del dibattito, il tema della sostenibilità delle carriere nel settore farmacia, alla luce delle evoluzioni normative e delle nuove esigenze di tutela, con particolare attenzione alle misure di welfare integrato, al sostegno alla genitorialità e alle iniziative dedicate ai giovani professionisti.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente ENPAF, Maurizio Pace, seguito dai saluti istituzionali di Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Il programma prevede inoltre gli interventi di Franco Falorni, docente del corso di Economia Aziendale presso il Corso di Laurea in Farmacia dell’Ateneo di Pisa, con un inquadramento economico della professione, e di Oscar Di Montigny, comunicatore, che analizzerà l’evoluzione dei paradigmi professionali e sociali.

Nell’ambito di Cosmofarma, ENPAF sarà presente con uno stand informativo dedicato, dove sarà possibile accedere a consulenze personalizzate, effettuare simulazioni pensionistiche e ricevere aggiornamenti sulle principali misure previdenziali, assistenziali e sulle convenzioni attive.