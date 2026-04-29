Coppia di “trasfertisti del furto” arrestata dai carabinieri di Reggio Emilia

Un pomeriggio di shopping illegale si è concluso con l‘arresto di una coppia di ladri recidivi, fermati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia subito dopo aver messo a segno un furto presso un noto grande magazzino della città. Grazie alla prontezza del personale addetto alla sicurezza e al monitoraggio puntuale degli spostamenti dei sospettati, i militari sono riusciti a bloccare i fuggitivi a pochi passi dal luogo del crimine e a recuperare tutta la refurtiva.

In seguito all’arresto, un uomo di 29 anni, residente a Reggio Emilia, e una donna di 48 anni, domiciliata a Scandiano, sono stati accusati di furto aggravato in concorso. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli investigatori proseguiranno gli accertamenti nell’ambito delle indagini preliminari, con l’obiettivo di approfondire i dettagli del caso per valutare le misure da adottare in sede legale.

I fatti risalgono al pomeriggio del 28 aprile 2026, intorno alle ore 15:00, quando presso il negozio “Upim” di via Pasteur 129, un uomo e una donna sono stati notati dal personale mentre si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Grazie al sistema di videosorveglianza, si è potuto appurare che i due avevano sottratto diversi articoli, nascondendoli per poi lasciare il negozio senza effettuare il pagamento. Il personale della sicurezza ha continuato a monitorare costantemente i movimenti della coppia e ha mantenuto un contatto diretto con la Centrale Operativa dei Carabinieri. Questo efficace coordinamento ha permesso alla pattuglia dei militari di intervenire tempestivamente e bloccare i due in prossimità dell’uscita in via Pasteur. Durante le perquisizioni effettuate sul posto, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva nascosta. L’uomo è stato trovato in possesso di sei slip e nove paia di calze da uomo, per un valore complessivo di circa 60 euro. Gli articoli erano privi dei dispositivi antitaccheggio, che erano stati rimossi con destrezza. La donna indossava un paio di scarpe Adidas nuove e trasportava un altro paio di scarpe Champion all’interno dello zaino; entrambi i capi, dal valore complessivo di circa 100 euro, erano anch’essi oggetto del furto. Tutta la merce è stata fortunatamente recuperata integra e restituita immediatamente al negozio.

Si tratta però dell’ennesimo episodio criminoso per la coppia: dalle verifiche effettuate è emerso che entrambi hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio, spesso commessi in concorso nei territori di Reggio Emilia, Scandiano e Sassuolo negli ultimi mesi. Sulla base delle evidenze raccolte e considerata la flagranza del reato, i due sospetti sono stati arrestati. Una volta concluse le procedure formali, sono stati consegnati alle autorità competenti, restando a disposizione della Procura reggiana per gli sviluppi successivi delle indagini.