Accoltellò un uomo al culmine di un banale litigio, 37enne finisce in carcere a Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un uomo in esecuzione di un decreto emesso lo scorso 23 aprile dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.

Il destinatario del provvedimento è un 37enne italiano, di origini campane, il quale risulta essere stato condannato nel 2025 in via definitiva per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova terapeutico in quanto noto tossicodipendente.

Alla fine del mese di febbraio scorso, però, l’uomo si sarebbe reso protagonista di un’aggressione nei pressi di viale Timavo ai danni di un cittadino senegalese a seguito di un banale diverbio dovuto ad una incomprensione stradale.

In quell’occasione, al culmine della lite, il 37enne avrebbe estratto un coltello che portava con sé e colpito alla coscia sinistra la vittima, che fortunatamente con subiva ferite gravi, per poi fuggire a bordo della propria autovettura.

Grazie alle successive e immediate attività di indagini poste in essere dagli agenti della Polizia di Stato, l’uomo era stato poi rintracciato all’interno della sua abitazione di Reggio Emilia e deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.