600 persone identificate e 7 denunciate nei controlli della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Bologna

La Polizia Ferroviaria, nella giornata del 24 aprile ha effettuato il servizio di “controllo straordinario ad alta visibilità per la sicurezza dei viaggiatori”, disposto dagli uffici dipartimentali con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e di garantire maggiore della sicurezza dei viaggiatori, nelle stazioni e a bordo treno.

L’operazione ha visto l’impiego sinergico della Squadra Amministrativa e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Bologna, supportate dal personale proveniente dai presidi di San Benedetto Val di Sambro, Porretta Terme e Modena. Alle attività ha preso parte anche un’unità cinofila specializzata, messa a disposizione dalla Guardia di Finanza per potenziare l’efficacia dei monitoraggi.

I risultati conseguiti nella sola giornata di venerdì testimoniano l’ampio raggio d’azione dell’intervento, sono stati infatti oltre 600 i soggetti identificati tra le aree di stazione e i convogli, con sette denunce all’Autorità Giudiziaria e quattro sanzioni elevate.

Il Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia-Romagna prosegue con costante impegno le attività, al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori.