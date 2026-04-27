Reggio Emilia: arrestato in Germania un 37enne indagato per violenza sessuale nei confronti di una minorenne

La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha dato esecuzione nei giorni scorsi ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale nei confronti di un minorenne e pornografia minorile.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia all’esito di una delicata attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile reggiana e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Dott. Calogero Gaetano Paci.

Il trentasettenne, di nazionalità nigeriana, era finito sotto l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile in seguito alla denuncia formalizzata da una sua connazionale, che aveva ricevuto le confidenze della figlia di quattro anni la quale le aveva riferito di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall’indagato.

Nel corso dell’attività di indagine, al fine di riscontrare quanto detto dalla giovane vittima, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha disposto il sequestro del telefono dell’uomo. Analizzando il contenuto del telefono sequestrato all’indagato, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di numerosi file multimediali con contenuto pedopornografico.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l’uomo, abusando della sua posizione, avrebbe indotto la minore a denudarsi durante delle videochiamate. Prima che la Polizia di Stato potesse dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, il nigeriano si era allontanato dall’Italia, precisamente nel febbraio del 2025. Le sue ricerche sono durate svariati mesi.

Grazie al contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia l’uomo è stato localizzato in Germania e tratto in arresto in esecuzione del mandato di arresto europeo nel febbraio del 2026. A seguito delle procedure previste per l’estradizione, giovedì sera è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato dal personale preposto. Ad attenderlo c’erano anche i poliziotti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia che hanno dato esecuzione all’ordinanza del GIP reggiano. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma in attesa della celebrazione dell’interrogatorio di garanzia.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.