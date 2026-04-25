Young Day al Tecnopolo di Reggio Emilia: ragazze e ragazzi incontrano le imprese per conoscere le opportunità e costruire il proprio futuro professionale

Conoscere da vicino le aziende del territorio reggiano, scoprire quali sono i profili professionali maggiormente ricercati e comprendere meglio le proprie attitudini e aspirazioni: sono questi gli obiettivi dello Young Day che si terrà martedì 28 aprile al Tecnopolo di Reggio Emilia (ore 14,30 – piazzale Europa, 1).

L’evento, organizzato dall’Agenzia regionale per il lavoro attraverso il Centro per l’impiego di Reggio Emilia e in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, è rivolto a giovani under 35 in cerca di occupazione o interessati a orientarsi nel mercato del lavoro del territorio.

Nel corso della giornata le imprese presenti illustreranno le proprie attività e le figure professionali ricercate, offrendo ai giovani la possibilità di sostenere colloqui conoscitivi e presentare il proprio curriculum vitae.

“Abbiamo fortemente sostenuto la realizzazione di questo evento che rappresenta un’importante occasione di orientamento- afferma l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia-. Le ragazze e i ragazzi potranno conoscere da vicino alcune delle realtà produttive più significative del territorio, comprendere il funzionamento dei contesti lavorativi e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie aspirazioni”.

Durante l’evento saranno attivi i desk informativi del Centro per l’impiego di Reggio Emilia e del servizio Informagiovani del Comune di Reggio Emilia, a disposizione per fornire informazioni sui servizi disponibili e offrire supporto personalizzato.