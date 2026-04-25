Novellara: si impossessa di una bici elettrica lasciata in sosta, 27enne denunciato

Un uomo di 27 anni, residente in un comune della bassa reggiana e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il presunto reato di furto. L’episodio risale al gennaio scorso, quando un cittadino, recatosi in un bar della zona con la sua bicicletta elettrica, ha parcheggiato il mezzo all’esterno per una breve sosta. Al suo ritorno, però, si è accorto che la bicicletta era stata rubata. La vittima ha immediatamente sporto denuncia presso i Carabinieri della Stazione di Novellara, fornendo informazioni utili per identificare il possibile autore del reato.

Le indagini si sono sbloccate alcuni giorni dopo, quando i militari hanno ritrovato la bicicletta nascosta tra i cespugli di un parco pubblico situato tra via Togliatti e via De Nicola. La bici, del valore di alcune centinaia di euro, è stata quindi restituita al legittimo proprietario. Grazie al rinvenimento del mezzo e alle testimonianze raccolte nel corso delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità del presunto colpevole. Si ritiene che l’uomo abbia approfittato di un momento di distrazione del proprietario per sottrarre il velocipede lasciato incustodito. A seguito della raccolta degli elementi probatori, i Carabinieri hanno proceduto con la segnalazione alla Procura diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali saranno effettuati ulteriori accertamenti per determinare se dar corso all’azione penale.