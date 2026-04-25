Martedì 28 al Comunale di Modena “L’altro viaggio. La danza nella Divina Commedia”

Torna in scena martedì 28 aprile 2026 alle 20.30 (ore 10 recita per le scuole) uno dei capitoli più riusciti di “Leggere per… ballare”, progetto ideato da Rosanna Pasi che prevede la collaborazione con le scuole di danza aderenti alla Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza e il coinvolgimento diretto delle scuole pubbliche. Si tratta de L’altro viaggio. La danza nella Divina Commedia, spettacolo dedicato al poema dantesco già presentato con successo a Modena nel febbraio 2024.

L’iniziativa, guidata da Arturo Cannistrà, vedrà in scena allievi de LaCapriola, del Centro La Fenice, di Khorovodarte, Movimento Unico, e Tersicore per la Danza ed ha coinvolto scuole primarie e secondarie di secondo grado della città, che, al termine del percorso, accompagnano gli alunni a teatro per assistere allo spettacolo allestito dai loro coetanei, allievi delle scuole di danza, partendo dal testo condiviso in classe.

L’altro viaggio. La danza nella Divina Commedia raccoglie e rielabora le immagini di danza che Dante dissemina nel poema, dando vita al viaggio del poeta dalla selva oscura alla luce del Paradiso. Dante conosceva e amava profondamente la danza, tanto che nella Commedia i riferimenti al ballo compaiono in tutte e tre le cantiche. Nell’Inferno, le danze popolari assumono toni grotteschi e parodici, mentre nel Purgatorio la danza diventa atto di umiltà e preghiera. Nel Paradiso, infine, la danza dei beati si fa espressione della felicità eterna, in coreografie celesti di suprema armonia.

“Fra i tanti aspetti straordinari e sorprendenti della Commedia dantesca vi è anche un’attenzione speciale rivolta alla danza – racconta Giuseppe Ledda, esperto di letteratura e filologia dantesca che ha contribuito allo spettacolo – ai suoi linguaggi e ai suoi significati. Partendo dalle immagini della danza nella Commedia, è parso possibile costruire uno spettacolo coreutico che non solo realizzasse performativamente le immagini già presenti nel poema, ma che si spingesse oltre, utilizzando in modi nuovi il linguaggio della danza per raccontare altri momenti fondamentali del viaggio di Dante, dalla selva oscura alla visione di Dio”.

Biglietti posto unico: intero 10€ ridotto fino a 18 anni 5€

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it