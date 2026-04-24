Un ferito in un incidente stradale in via Corassori a Modena

Oggi intorno alle 13:30, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute d’urgenza in via Corassori a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un veicolo elettrico.

​All’arrivo sul posto, il personale del 118 era già impegnato nelle prime cure al conducente del veicolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato di supporto ai sanitari presenti sul posto e per la messa in sicurezza dell’autovettura.

​Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi del soccorso.