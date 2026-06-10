Furti su auto e prelievi illeciti: minore nei guai a Quattro Castella

Un sedicenne residente nel reggiano è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Quattro Castella alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con l’accusa di furto con destrezza, danneggiamento aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. I reati, aggravati dall’approfittare di circostanze che rendevano difficile la pubblica o privata difesa e dal consistente danno patrimoniale causato, risalgono a due distinti episodi avvenuti lo scorso aprile nel territorio reggiano.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, nel primo episodio il giovane avrebbe avvicinato una donna in un parcheggio, distraendola con una richiesta di informazioni stradali. Approfittando del momento, il sospetto avrebbe sottratto la borsa custodita all’interno dell’auto della vittima e si sarebbe subito recato a prelevare fraudolentemente 5.500 euro presso un istituto bancario. Il secondo episodio, avvenuto in un altro comune della zona, ha visto invece come vittima un anziano impegnato a fare acquisti in un negozio. In questo caso, il ragazzo avrebbe tagliato lo pneumatico anteriore sinistro dell’auto dell’uomo, costringendolo a fermarsi per sostituirlo. Mentre la vittima era distratta dall’operazione, il minore avrebbe rubato il borsello lasciato sul sedile anteriore dell’auto e si sarebbe poi recato a prelevare 2.320 euro prima che la carta potesse essere bloccata.

Le indagini, avviate grazie alle denunce delle vittime, hanno consentito di identificare il presunto responsabile attraverso l’acquisizione e l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza degli istituti bancari coinvolti. Gli elementi raccolti hanno portato a configurare una presunta responsabilità a carico del giovane, che è stato denunciato in stato di libertà. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e proseguirà con ulteriori accertamenti per stabilire eventuali sviluppi nell’azione penale.