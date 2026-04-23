25 aprile in via del Pratello, le misure per garantire la sicurezza urbana e la mobilità

A seguito del confronto con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e diversi sopralluoghi con le istituzioni coinvolte, il Sindaco ha firmato l’ordinanza che contiene le misure per garantire la sicurezza urbana in occasione della manifestazione “Pratello R’esiste 2026” in programma nella zona di via del Pratello dalle 10 alle 20.30.

L’ordinanza stabilisce gli orari di apertura per le attività che si trovano nell’area di via del Pratello, via Pietralata, via Calari, piazza San Francesco, via De’ Marchi, via del Borghetto, via San Valentino, via Santa Croce, vie de’ Coltellini, via San Rocco, via Paradiso, via della Grada, piazza Malpighi lato civici dispari, piazza di porta Sant’Isaia, via Sant’Isaia, via San Felice e comunque tutte le radiali di via del Pratello in tutta la loro lunghezza, fino agli incroci con via San Felice da un lato e Sant’Isaia dall’altro:

i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e per le somministrazioni temporanee di bevande dovranno cessare la somministrazione dalle 20 e chiudere alle 20.30 di sabato 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo ;

; gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, e i produttori agricoli e i laboratori artigianali alimentari dovranno chiudere alle 19.30 di sabato 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo.

Queste attività economiche dovranno esercitare la somministrazione esclusivamente all’interno del locale, a porte chiuse, per evitare assembramenti davanti agli esercizi

L’ordinanza, inoltre, vieta in tutta l’area interessata dalla manifestazione, l’allestimento di punti di somministrazione di bevande all’esterno delle attività, escluse quelli autorizzati all’interno della manifestazione “Pratello R’Esiste”. Vietata anche qualsiasi attività di somministrazione temporanea, tranne quanto autorizzato dal Quartiere Porto-Saragozza per la manifestazione.

Per tutta l’area interessata, è vietata la vendita per asporto, a qualunque titolo, anche da distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle 7 di sabato 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo. Il divieto vale per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali alimentari e misti, medie strutture di vendita del settore alimentare, laboratori artigianali alimentari, esercenti del commercio su area pubblica, circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e produttori agricoli.

In piazza San Francesco (nell’area delimitata da Piazza San Francesco n.17, via del Borghetto e via de’ Marchi) e nell’area della manifestazione in via del Pratello e vie limitrofe (via Pietralata, via Calari, via San Rocco, via San Valentino, via Santa Croce, via del Borghetto), dalle 10 di sabato 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo, è vietato:

l’accesso con bevande in contenitori di vetro o lattina;

l’abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari;

l’ingresso con qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento; musicale e apparecchi di riproduzione musicale o destinati alla diffusione di suoni;

l’accesso con dispositivi contenenti spray urticanti.

Non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di Piazza San Francesco, dalle 10 di sabato 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo, se non per accedere alla Basilica.

Il giardino Otello Bignami, in via San Rocco 7, ospiterà attività per famiglie e bambini gestite dagli organizzatori fino alla chiusura, comunque non oltre le 14 del 25 aprile.

L’ordinanza impone anche il divieto di abbandonare contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari.

Gestione di Piazza San Francesco

La gestione di Piazza San Francesco, a cura del Comune di Bologna con la presenza di Polizia Locale, Street Tutor, Ausiliari di Prossimità e Protezione Civile, prevede:

3 punti di accesso con filtro per il rispetto dell’ordinanza;

la possibilità di versare il contenuto di bevande in possesso dei partecipanti all’interno di bicchieri in materiale compostabile, offerti dal Comune di Bologna, in modo tale da consentire l’ingresso alla piazza lasciando il vetro negli appositi cassonetti predisposti da Hera all’ingresso; a questa attività contribuiranno anche quest’anno gli street host di 0Waste, un’associazione che promuove soluzioni concrete per ridurre l’impatto ambientale degli eventi e che collabora con il Comune nell’ambito del Piano della Notte con il progetto Nottambula.

12 bagni chimici, che verranno svuotati per 2 volte nell’arco della giornata (mentre lungo via del Pratello, nell’area della manifestazione, i bagni chimici predisposti dagli organizzatori aumentano a un numero pari a 32, quindi 2 in più rispetto al 2025).

un presidio di soccorso del 118 con operatori mobili e un mezzo di Hera, adibito alla distribuzione di acqua potabile gratuita, posti sulla parte pedonale della piazza, mentre sono previste dagli organizzatori dell’evento n.3 ambulanze (in via Calari, lungo via Pietralata e nel tratto carrabile in prossimità di piazza san Francesco);

I controlli ai varchi per il rispetto dell’ordinanza, sia agli accessi di piazza San Francesco che a quelli di via del Pratello, rimarranno attivi fino alle 22.30 per evitare l’ingresso con vetro anche dopo la fine della manifestazione, fino all’arrivo dei mezzi di Hera per le attività di pulizia straordinaria.

Mobilità

Sarà in vigore anche un’ordinanza di mobilità che prevede i seguenti provvedimenti:

Dalle 12 alle 23.30 del 24 aprile: saranno chiuse al traffico via Calari, dal civico 3 al civico 4/2, eccetto accedenti al passo carraio sito al civ. 1/a di via Santa Croce, e via del Pratello, da via Calari al civico 101/A.

Dalle 12 alle 23.30 del 24 aprile via San Rocco sarà a senso unico alternato a vista nel tratto dal civico 32/A-B in direzione via del Pratello.

Dalle 12 del 24 aprile alle 24 del 25 aprile, divieto di sosta su: via Calari, nel tratto compreso tra il civico 6 e viale Vicini e nel tratto compreso tra il civico 4 e viale Vicini.

Dalle 12 del 24 aprile alle 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata: via del Pratello, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pietralata e via Calari, ambo i lati via Calari, nel tratto compreso nell’area pedonale da fronte civico 3 e civico 4.

Dalle 6 alle 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via del Pratello, tra via Pietralata e piazza Malpighi

piazza San Francesco, civici 9-10-11 (interno area pedonale)

via del Borghetto

via Santa Croce, tra via San Valentino e via del Pratello

via San Valentino

via Pietralata

via San Rocco, tra via San Valentino e via del Pratello

Dalle 7 alle 22 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Pietralata

via del Pratello

via Calari (interno area pedonale)

via Paradiso

via de’ Coltellini

via del Borghetto

piazza San Francesco, dai civici 9-10-11 sino a via del Pratello

Dalle 7 alle 22 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Santa Croce, tratto compreso da incrocio via San Valentino a via del Pratello

via San Rocco, tratto compreso da intersezione via San Valentino a via del Pratello

via San Valentino

Dalle 7 alle 22 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via San Rocco

via San Valentino

via Santa Croce

via de’ Coltellini

Dalle 9 alle 22 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

piazza San Francesco

via del Borghetto

via de’ Marchi

Dalle 9 alle 22 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

piazza San Francesco, su tutta la piazza ambo i lati

via del Borghetto, ambo i lati

via de’ Marchi, ambo i lati

Dalle 10.30 alle 12.30 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via del Pratello, da via Paradiso al civico 66

via Pietralata, da via del Pratello a via Sant’Isaia

Dalle 14 alle 19.30 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari, dal civico 3 al civico 4/2

via del Pratello, dall civico 101/A a via Calari

Dalle 8 del 24 aprile alle 10 del 26 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via Calari, in prossimità del civico 4/a

via Santa Croce, in prossimità del civico 1/a

via Pietralata, in prossimità del civico 60 e in prossimità del civico 33

via Paradiso, fronte civico 11

via San Rocco fronte civico 1

via del Borghetto in prossimità dei civici 3 e 3/A

piazza San Francesco in prossimità civico 11

L’area pedonale sarà transennata e gli incroci presidiati da movieri.

È prevista la rimozione dei materiali e/o utensili eventualmente presenti all’interno dei cantieri che si trovano sulla pubblica via del Pratello, via Pietralata e sulla piazza San Francesco, procedendo alla relativa chiusura dell’area di lavoro.

Sabato 25 aprile inoltre, è in programma in Bolognina una festa di strada “Festa del 25 aprile della Bolognina Antifascista” e organizzata dall’associazione Orizzonti Urbani.

Per garantire la sicurezza urbana dei cittadini il 25 aprile, dalle 7 fino alle 5 del giorno successivo, sarà in vigore il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) che si trovano all’interno del perimetro delimitato dalle vie Carracci, Fioravanti, Tibaldi, piazza dell’Unità e Matteotti.

Inoltre, per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.

Ecco le strade che saranno interessate ai provvedimenti:

Venerdì 24 aprile dalle 16 alle 24

via Alban i , dal civico 3 a via di Vincenzo, chiusura al transito veicolare

, dal civico 3 a via di Vincenzo, chiusura al transito veicolare via Albani, da via Matteotti al civico 3, senso unico alternato con accesso e uscita dall’incrocio con via Matteotti

via Serra, da via Zampieri a via Albani, senso unico alternato con accesso e uscita dall’incrocio con via Zampieri

Sabato 25 aprile dalle 7 alle 24

via Albani, dal civico 3 a via Di Vincenzo, chiusura al transito veicolare

via Albani, da via Matteotti al civico 3, senso unico alternato con accesso e uscita dall’incrocio con via Matteotti

via Di Vincenzo, da via Zampieri a via Costa, chiusura al transito veicolare

via Di Vincenzo, da via Costa a via Tibaldi, senso unico alternato con accesso da via Tibaldi

via Zampieri, da via Serra a via Matteotti, chiusura al transito veicolare

via Serra, da via Albani a via Zampieri, chiusura al transito veicolare

via Zampieri, all’incrocio con via Di Vincenzo, direzione obbligatoria diritto

via Zampieri, all’incrocio con via Serra, direzione obbligatoria a destra

via Di Vincenzo, all’incrocio con via Zampieri, direzione consentita destra

Dal divieto sono esclusi i veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine, i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.