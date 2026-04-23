Festa del Volontariato: alla scoperta del mondo associativo finalese

Due giorni di festa per dare risalto e spazio al mondo del volontariato che a Finale Emilia rappresenta uno dei punti di maggior forza della comunità cittadina.

Saranno tante, infatti, le associazioni presenti nella rinnovata piazza Garibaldi per proporre attività e iniziative di vario genere: Pro Finale Eventi e Cultura, Proloco Finale Emilia, Parco dell’Ovest, Gli Zuccherosi, Associazione Volontari Tuttinsieme odv, A.M.O, Gruppo Volontari Protezione Civile, Mani Tese, Manifatti Imperfetti e Manigolde, Collettivo Collettivo Finalmente Casa Nostra, Alma Finalis, Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli”, Scuola di danza Tersicore, I Conestabili del Finale, Ordine delle Cerchie, C.S.R. Ju Jitsu Finale Emilia, Next Level Team Finale Emilia, Comitato Carnevale dei Bambini, Centro Culturale Islamico di Finale Emilia, Ass. Amor di Zampa, Piccolo Coro Sorridi con Noi di Finale Emilia.

La Festa del Volontariato è organizzata dall’amministrazione comunale di Finale Emilia, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e la collaborazione dell’associazione Mani Tese Finale Emilia e della Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli.

L’inaugurazione è prevista per le ore 12.00 di sabato 25 aprile – al termine delle celebrazioni commemorative per l’81° anniversario della Liberazione – con l’esibizione delle Phoenix Majorettes & Twirling di San Felice sul Panaro e la presenza attiva delle associazioni in piazza, a cura del volontariato finalese.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, tante le attività proposte: workshop, giochi, laboratori, musica, canti, mostre e, infine, la sfilata dei carri di Carnevale.

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 8.00, mercato in Primavera, mercatino delle opere dell’ingegno, poi dalle ore 10.00 iniziative, laboratori, esibizioni, spazio bar, cucina e merende a cura del Volontariato Finalese.

Nel pomeriggio, a iniziare dalle ore 15.00, prima sarà protagonista lo sport con esibizioni di Ju Jitsu e Muay Thai, poi, di nuovo, workshop, giochi, laboratori, musica e attività culturali.

Nei due giorni di festa, in piazza Garibaldi, sarà presente anche un apparato di artiglieria estense del XVI secolo, allestimento realizzato dall’associazione I Conestabili del Finale.

Infine, meritano di essere ricordate due iniziative che si svolgeranno al di fuori dei confini della festa: negli spazi dell’ex Seminario di Finale Emilia, a partire dalle ore 9.30, è in programma il raduno alani interclub, esposizione cinofila organizzata dalla S.I.A., e, sull’argine sinistro del fiume Panaro, noto ai finalesi come l’argine del “Condotto”, dalle ore 15.00, si svolgerà la tradizionale festa dell’Aquilone organizzata dal C.A.R.C. di Finale Emilia.