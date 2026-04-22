Il programma dell’undicesima edizione dell’Ennesimo Film Festival

Oltre cinquanta appuntamenti distribuiti in otto giorni, con il cuore pulsante al Teatro Astoria e il centro storico di Fiorano Modenese trasformato ancora una volta in una grande cittadella del cinema: torna Ennesimo Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio – centocinquanta saranno complessivamente quelli proiettati – e alla cultura dell’audiovisivo che, dopo aver celebrato il decennale, inaugura il suo secondo ciclo con l’edizione 2026. Dal 26 aprile al 3 maggio, proiezioni, ospiti, incontri, workshop, realtà virtuale, laboratori per famiglie, eventi speciali e premi animeranno il territorio con una proposta capace di parlare a pubblici diversi, mantenendo saldo il proprio legame con la formazione e con i giovani grazie a Ennesimo Academy. Come da tradizione, l’ingresso agli appuntamenti sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il Festival è patrocinato dal Parlamento Europeo e dall’Agenzia Spaziale Italiana; può contare inoltre sul supporto, tra le altre, del Comune di Fiorano Modenese, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione di Modena, di Hera e della Fondazione Iris Ceramica Group.

Il sipario si alzerà domenica 26 aprile al Teatro Astoria con un’apertura d’eccezione: alle 16 la proiezione del film “La vita da grandi” alla presenza della regista Greta Scarano, che incontrerà il pubblico in un Q&A al termine della visione. In serata, alle 21, spazio alla selezione “Affari di Famiglia”, con la prima votazione popolare per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano. Lunedì 27 aprile alle 20.30 “Fuorifuoco & Festa dello Sport di Fiorano”, serata che unisce cinema e territorio, con proiezioni, votazioni e la premiazione delle eccellenze sportive cittadine.

Martedì 28 aprile il Teatro Astoria ospiterà alle 20.45 “Il rapimento di Arabella”, introdotto dalla regista Carolina Cavalli e dall’attrice Benedetta Porcaroli. Mercoledì 29 aprile, sempre all’Astoria, il festival guarda al dialogo internazionale: alle 17 la selezione “Sinofonie”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento LILEC dell’Università di Bologna e CLASS di UNISTRASI, mentre alle 21 sarà proiettato “The Voice of Hind Rajab”, seguito dall’incontro con la regista palestinese Aesha Balaha, protagonista della Residenza Artistica condivisa da Ennesimo Film Festival e Lago Film Fest.

Giovedì 30 aprile spazio, all’Astoria, ai professionisti dell’audiovisivo con “I Mestieri del Cinema”: ospite, alle 20.45, Alessio Puccio, storica voce italiana di Harry Potter, che racconterà i segreti del doppiaggio. A seguire, la proiezione dell’Ennesima Selezione Ufficiale con i primi sette cortometraggi in concorso. Il 1° maggio il festival entrerà nel vivo con una giornata diffusa tra Villa Pace, BLA e Teatro Astoria. Si parte con “L’Academy si mostra”, l’esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti durante l’anno, seguita da un workshop sul doppiaggio curato da Sincrodub; entrambi gli appuntamenti si terranno al BLA dalle 11. Nel pomeriggio spazio alle selezioni “Agenda 2030” e “Visioni Sarde” – sempre in Biblioteca -, mentre alle 18 Villa Pace accoglierà lo spettacolo itinerante Il Don Chisciotte del Teatro dei Venti. In serata, dalle 21.15, nuova sessione di cortometraggi in concorso per la Selezione Ufficiale e, dalle 23.30, l’Ennesimo Dopofestival con la musica del Fiorachella Music Festival.

Sabato 2 maggio sarà una giornata pensata per tutte le età. In Piazza Ciro Menotti torneranno, per tutto il giorno, il Gonfialone e l’esperienza immersiva “Virtual Odyssey”, mentre al BLA si alterneranno, dalle 10, proiezioni dedicate ai motori, all’intelligenza artificiale e al cinema dal mondo. Attesissimo, al BLA dalle 14 alle 18, il workshop con Claudio Di Biagio, autore, regista e creator tra i più seguiti del panorama italiano, che guiderà i partecipanti nella creazione di contenuti audiovisivi contemporanei. In serata, Di Biagio sarà protagonista anche dell’incontro “I Mestieri del Cinema” (appuntamento alle ore 20.45 al Teatro Astoria), dedicato alla narrazione digitale e alle nuove frontiere della comunicazione. Seguiranno nuove proiezioni in concorso e il Dopofestival. Domenica 3 maggio gran finale con un’altra giornata ricca di attività tra proiezioni, installazioni, laboratori e appuntamenti speciali. Tra questi, l’incontro “Pinocchio, tra letteratura, cinema e gioco”, a cura della Fondazione Nazionale Carlo Collodi alle 15.30 al BLA, e “Discovering, immagini e scienza”, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, programmata alle 11 in Biblioteca. Alle 18 il Teatro Astoria ospiterà l’evento conclusivo con Carlo Cresto-Dina, tra i più importanti produttori italiani contemporanei, che dialogherà con il pubblico attorno al tema del cinema come grande impresa collettiva, a partire dal suo ultimo libro pubblicato da Einaudi. A seguire, la cerimonia di premiazione chiuderà ufficialmente Ennesimo Film Festival 2026.

«Dopo il traguardo dei dieci anni, volevamo che questa undicesima edizione fosse un nuovo inizio: un festival capace di consolidare la propria identità e allo stesso tempo aprirsi ancora di più al presente, e dunque ai linguaggi contemporanei e alle nuove generazioni. Il cortometraggio rimane il nostro punto di partenza, ma intorno ad esso costruiamo occasioni di incontro, formazione e comunità. Grazie al Comune di Fiorano Modenese, alla Regione Emilia-Romagna, alla Fondazione di Modena, all’Emilia-Romagna Film Commission e a tutti gli sponsor e i supporter che continuano a credere nel nostro progetto: Gruppo HERA, BPER Banca, Fondazione IRIS Ceramica Group, Autorama, Comix, Marazzi Group e Coop Alleanza 3.0», sottolinea Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione che organizza il festival.

«Ennesimo si riconferma, per l’undicesimo anno, una bella avventura comunitaria, che è passata dall’essere uno dei tanti festival culturali proposti e tentati con buone intenzioni sul territorio all’Ennesimo Film Festival riconosciuto in quanto tale. Oggi come allora crediamo che questa iniziativa possieda energia, resistenza e talento per innovare sé stessa, sulla spinta del potere evocativo dei cortometraggi e radicato nelle buone vibrazioni di provincia che lo hanno accolto anche grazie al contributo di tanti giovani, dell’università, degli sponsor e del comune di Fiorano Modenese che ha sempre creduto nell’iniziativa alzando la qualità, ma mantenendo la prossimità, in un mix vincente che ci vedrà sempre al loro fianco», commentano il sindaco Marco Biagini e l’assessore alla cultura Marilisa Ruini.

«Ennesimo sta costruendo una vera comunità di sguardo: per i ragazzi che collaborano, per i professionisti che si incontrano, per il pubblico che partecipa. Un festival così accresce ogni anno relazioni e metodo, consegnando al territorio tracce permanenti e positive. La sua dimensione internazionale esprime radicamento e capacità di intercettare voci lontane. C’è poi una progettualità che attraversa i giorni del festival e continua durante l’anno, nelle scuole; questa continuità offre ai più giovani strumenti in più per leggere immagini, storie, conflitti, desideri personali e collettivi», aggiunge il Presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi.

«Continuiamo a sostenere con convinzione Ennesimo Film Festival, perché ne condividiamo gli obiettivi: parlare ai giovani e farlo attraverso temi attuali, come quelli legati all’ambiente – afferma Davide Bigarelli, Responsabile Area Management Emilia del Gruppo Hera -. Per noi l’educazione alla sostenibilità è un impegno quotidiano, che portiamo anche nelle scuole e nelle famiglie, con contenuti digitali e video dedicati. Tra questi ci sono i nostri “Pensa a Mario”, che raccontano in modo semplice e ironico l’importanza di una corretta raccolta differenziata. I video saranno proposti durante il Festival; anche questa è un’occasione preziosa di incontro e di scambio con le nuove generazioni, per promuovere insieme buone pratiche e una maggiore consapevolezza».