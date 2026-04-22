Formigine: i carabinieri arrestano un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Nella serata di lunedì 20 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio di Formigine, un 45enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo con 11 dosi di cocaina, già confezionate in involucri di cellophane. Le successive attività di perquisizione, estese al veicolo ed al domicilio, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo, hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente: in particolare, all’interno dell’auto, i militari hanno scoperto un ingegnoso sistema di occultamento costituito da una scatola metallica fissata con calamita sotto il sedile del conducente, all’interno della quale era nascosta un’ulteriore dose di cocaina. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente, tra cui cocaina e circa 5 grammi di hashish.

Nel complesso sono stati sequestrati circa 9 grammi di cocaina, oltre al denaro contante pari a 405 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ieri, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Formigine, con permanenza notturna presso la propria abitazione.