Anziano precipita una quarantina di metri dalla cima della Rocca di Badolo. E’ grave

Nel pomeriggio di ieri la stazione Rocca di Badolo ha soccorso un uomo precipitato per una quarantina di metri dalla cima dell’omonima Rocca nel comune di Sasso Marconi. La chiamata ai soccorsi è stata data da un gruppo di scalatori che si trovava in zona per svolgere attività sportiva. Sul posto è celermente giunta una squadra di tecnici del SAER. Questi, dopo aver valutato la situazione e per garantire una veloce evacuazione del ferito, hanno richiesto l’intervento di EliPavullo.

I tecnici e l’equipe dell’elisoccorso hanno posizionato su barella l’infortunato che quindi è stato spostato poco distante dal luogo dell’incidente per permettere all’elicottero di verricellarlo a bordo. L’uomo, 81 anni, residente in provincia di Bologna, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Sasso Marconi e i vigili del fuoco.