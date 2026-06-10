La Polizia di Stato di Bologna arresta un giovane che aveva tentato una truffa ai danni di un’anziana

Nella mattinata del 9 giugno, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Bologna, ha arrestato un giovane cittadino italiano classe 2007 ritenuto responsabile di un furto aggravato in abitazione commesso ai danni di una donna anziana nel quartiere di Borgo Panigale.

L’intervento è scattato intorno alle ore 11.20, grazie alla segnalazione di un cittadino che stava inseguendo un soggetto sospettato di aver appena sottratto un orologio di ingente valore a un’anziana donna.

Sul posto sono state immediatamente inviate le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno intercettato il presunto autore del reato in via Antonio Cavalieri Ducati, dove il cittadino segnalante, con il supporto di due ragazzi residenti della zona, stava tentando di impedirne la fuga. Gli Operatori hanno rapidamente bloccato e messo in sicurezza il soggetto, cittadino italiano classe 2007, il quale aveva già a suo carico precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere che, con il pretesto di verificare un presunto furto, l’aveva indotta a raccogliere gioielli e oggetti preziosi presenti in casa. Poco dopo, un complice presentatosi come collega dell’interlocutore telefonico si era recato presso l’abitazione per effettuare il falso controllo.

Grazie anche alla presenza di una vicina di casa, che aveva intuito l’anomalia della situazione e tentato di opporsi all’ingresso dell’uomo. Il piano dei “finti Carabinieri” non è andato a buon fine. Il giovane è comunque riuscito ad impossessarsi di un orologio di lusso per poi fuggire a piedi.

Determinante si è rivelato l’intervento di un vicino di casa che, udite le richieste di aiuto della vittima, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e si è messo all’inseguimento del fuggitivo senza mai perderlo di vista. Durante la fuga, il malvivente si è disfatto dell’orologio rubato, lanciandolo lungo la carreggiata. L’oggetto è stato prontamente recuperato dal cittadino inseguitore e consegnato agli operatori intervenuti.

Nel corso della perquisizione personale eseguita dagli Agenti è stato inoltre sequestrato un telefono cellulare contenente elementi ritenuti utili alle indagini.

La vittima ha successivamente riconosciuto senza esitazioni il giovane quale autore del furto. L’orologio sottratto è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Infine il ragazzo è stato arrestato per il reato di furto in abitazione aggravato.

Si rappresenta che si sta procedendo nei confronti di una persona sottoposta ad indagine con presunzione di innocenza per l’indagato.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per rinnovare l’invito, soprattutto alle persone anziane, a diffidare di chiunque si presenti telefonicamente o personalmente qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine o ad altri Enti Pubblici e richieda denaro, gioielli o beni di valore. In caso di dubbi è sempre opportuno contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.