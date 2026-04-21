Unimore introduce un nuovo format digitale per l’orientamento alle lauree magistrali dell’A.A. 2026/2027

Dopo il successo di Unimore Orienta in occasione delle presentazioni dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico, che si sono tenute nel mese di febbraio, l’Università di Modena e Reggio Emilia passa alle lauree magistrali, con un approccio rinnovato, introducendo un format innovativo e dinamico pensato per rispondere alle esigenze specifiche di studenti e studentesse in procinto di completare il primo ciclo di studi o già laureati interessati a proseguire il proprio percorso di specializzazione.

Dall’analisi del target è emerso infatti come l’orientamento alle lauree magistrali richieda un accompagnamento più prolungato e distribuito nel tempo, anche in considerazione del fatto che le immatricolazioni restano aperte fino al mese di dicembre.

Per rispondere a questa esigenza, l’Ufficio Orientamento allo studio, lavoro e placement, in sinergia con i Dipartimenti e il Centro Edunova, ha sviluppato un nuovo spazio digitale dinamico, online a partire dal 21 aprile e accessibile direttamente dalla home page di Unimore (https://poa.unimore.it/21-aprile-2026/orienta-lm/ ).

Il nuovo ambiente digitale non si configura come una semplice vetrina informativa, ma come uno spazio multimediale in costante aggiornamento, pensato per accompagnare gli studenti lungo tutto il processo decisionale nei mesi a venire.

Tra i contenuti principali:

Dual Talk : un format che permette di conoscere i corsi attraverso il punto di vista integrato di docenti e studenti;

: un format che permette di conoscere i corsi attraverso il punto di vista integrato di docenti e studenti; Short video : pillole informative rapide per scoprire caratteristiche, contenuti e modalità di accesso ai corsi di studio;

: pillole informative rapide per scoprire caratteristiche, contenuti e modalità di accesso ai corsi di studio; Contenuti di approfondimento: materiali pensati per guidare passo dopo passo dalla scelta del corso fino all’immatricolazione.

L’iniziativa si pone un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima visibilità all’offerta formativa di Unimore; dall’altro, fornire aggiornamenti in tempo reale, mantenendo un dialogo aperto, continuativo e interattivo con i potenziali studenti.

“Il nostro impegno è trasformare l’orientamento in un dialogo costante e con il nuovo format mettiamo al centro l’interazione autentica tra docente e studente, convinti che il confronto diretto sia la chiave per una scelta consapevole. L’obiettivo di Unimore è abbattere le distanze, offrendo un supporto dinamico che valorizzi il merito e garantisca a ciascuno gli strumenti necessari per proseguire con successo il proprio percorso accademico” – ha commentato la Prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla comunità studentesca, orientamento e diritto allo studio.

Con questo progetto, Unimore conferma il proprio impegno nell’innovazione dei servizi di orientamento, adattandoli alle reali esigenze informative e decisionali delle nuove generazioni di studenti.