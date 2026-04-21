Grandine, Coldiretti Modena: la situazione dei danni in campagna

Una sorpresa amara con pesanti strascichi sulle produzioni: è quella che si è presentata questa mattina agli agricoltori dopo la pesante grandinata che ieri notte si è abbattuto su parte della provincia. A farne le spese soprattutto pere, albicocche e fragole ma anche frumento e orticole. E’ quanto emerge da una prima ricognizione di Coldiretti Modena sui danni provocati dal pesante temporale che si è scatenato nella tarda serata di ieri colpendo il territorio modenese a macchia di leopardo da Ravarino a Nonantola, da Bomporto fino a Cavezzo.

La grandine, che in talune zone ha letteralmente imbiancato campi e strade – informa Coldiretti Modena – ha colpito i frutticini di pera nei primi giorni di formazione provocandone la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Sulle piante di pero e mele si registrano anche perdite di foglie e rami con ripercussioni sul futuro sviluppo vegetativo della pianta. Stessa situazione presentano le albicocche con frutti spaccati e rami defogliati e le fragole a pieno campo.

Il frumento – continua Coldiretti Modena – oltre ad essere stato completamente allettato ha subito la rottura del fusto con completa perdita delle future spighe.

Una stima dei danni sarà possibile solo nei prossimi giorni – aggiunge Coldiretti Modena – quando si vedranno meglio gli effetti sullo sviluppo delle piante e dei frutti.

L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude Coldiretti Modena – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.​