I sei finalisti dell’80esimo Premio Strega a Modena domenica 7 giugno

Entra nel vivo la corsa al premio letterario più ambito d’Italia e Modena si prepara ad accoglierne i protagonisti con un’importante novità. Domenica 7 giugno alle ore 17.30, il Teatro della Fondazione San Carlo ospiterà gli autori arrivati al traguardo finale dell’80ª edizione del Premio Strega (1947-2026). La votazione di ieri sera al Teatro Romano di Benevento ha infatti decretato non una cinquina, ma eccezionalmente una sestina di finalisti, includendo un sesto autore per garantire la rappresentanza della piccola editoria come previsto dal regolamento. L’appuntamento modenese, ormai una tradizione consolidata nel panorama culturale cittadino, rappresenta una delle primissime tappe dello Strega Tour dedicate ai finalisti, il viaggio itinerante che porta gli scrittori a contatto con il pubblico di tutta la penisola. L’evento è reso possibile grazie alla storica partnership tra il Premio e BPER Banca, da sempre in prima linea nel sostegno alla lettura e alla diffusione della cultura.

A contendersi la vittoria finale a Roma, il prossimo 8 luglio, saranno sei opere che quest’anno hanno saputo intercettare mondi, stili e riflessioni sul presente molto diversi tra loro. I lettori modenesi potranno così scoprire da vicino Michele Mari con “I convitati di pietra” (Einaudi), capolista della votazione e fresco vincitore dello Strega Giovani, Matteo Nucci con “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli), Bianca Pitzorno con “La sonnambula” (Bompiani), Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi) ed Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’orma).

L’incontro modenese sarà condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, l’ente che organizza e custodisce la storia del Premio Strega. Durante il pomeriggio, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dalla voce diretta degli scrittori i retroscena e le ispirazioni delle opere selezionate tra i 79 titoli inizialmente proposti quest’anno dagli Amici della domenica. L’evento è promosso da BPER Banca, la Fondazione Collegio San Carlo e Librerie.coop, con l’identità visiva di questa edizione speciale firmata dall’artista Marco Oggian.

L’ingresso al Teatro della Fondazione San Carlo (via San Carlo 5) è libero fino a esaurimento posti.