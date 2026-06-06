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San Felice sul Panaro primo Comune in regione per rese di riciclaggio nella raccolta differenziata

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San Felice sul Panaro è il primo Comune in regione per le rese di riciclaggio, su una raccolta differenziata del 91,8 per cento, ben l’82,2 per cento viene recuperato e riciclato ed è il settimo ad avere 63 kg/equivalenti per abitante di non riciclato (la quantità di rifiuti secchi indifferenziati o non recuperabili che ogni persona genera annualmente). Questo il responso delle premiazioni che si svolte lo scorso 30 maggio a Colorno (PR) nell’ambito dell’iniziativa denominata “Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero”, giunta quest’anno alla 12° edizione, promossa dall’associazione Rifiuti Zero E-R (https://www.rifiutizero-emiliaromagna.it/). A ritirare il premio e l’attestato per il Comune di San Felice è stato l’assessore Giorgio Bocchi.

Nell’occasione sono stati dichiarati vincitori e premiati i Comuni virtuosi emiliano-romagnoli i cui residenti, nel 2024, attraverso una riduzione della produzione dei rifiuti e una buona raccolta differenziata sia in termini di quantità che di qualità, hanno prodotto meno di 100 kg pro capite di rifiuti non riciclati, dati dalla somma dei rifiuti indifferenziati e dagli scarti delle raccolte differenziate.

















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