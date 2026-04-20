Confapi Emilia a margine del convegno “Motor valley: un ecosistema che genera valore”

“La Motor Valley ha generato valore e ne genererebbe ancora, se ce lo permettessero!

E’ necessario però rivedere con pragmatismo e senza ideologia alle regole del pur necessario Green Deal – ha dichiarato Alberto Meschieri, presidente di CONFAPI Emilia, a margine del convegno “Motor Valely: Un ecosistema Che genera Valore” al quale ha preso parte nei giorni scorsi.

Confapi rappresenta le piccole e medie imprese italiane. Le PMI hanno evidenti caratteristiche dimensionali e strutturali che da un lato le rendono resilienti e dinamiche, ma dall’altro ne limitano la capacità di raggiungere il resto del mondo.

Allo stesso tempo, un incidente in un canale, una pandemia e conflitti commerciali quando non armati, evidenziano la fragilità delle catene di approvvigionamento molto lunghe.

Ancora una volta si scopre quanto sia indispensabile affidarsi a player locali per avere garanzia di fornitura di qualità.

Chiediamo quindi che siano create le condizioni – necessità che emerge in particolare ora, in questo periodo di crisi internazionale – affinché la realizzazione di prodotti acquistati oggi dall’altro capo del mondo venga riportata in Europa, magari premiando con incentivi fiscali le grandi aziende che effettuano il reshoring in modo da poter riproporre la produzione alle PMI europee, italiane e locali, prima dell’effettiva sparizione delle PMI medesime e delle loro competenze.

In questo modo riusciremo a far lavorare i nostri lavoratori che potranno magari anche acquistare prodotti europei innescando un circuito virtuoso e molto più resiliente”.