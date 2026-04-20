Cavezzo, provvedimento restrittivo nei confronti di un 47enne indagato per spaccio

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Cavezzo hanno eseguito l’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un 47enne, di origine marocchina.
Il provvedimento sostituisce quello precedente meno afflittivo della sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, con applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico”, a seguito della condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione comminata all’indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso, il 27 febbraio scorso, in provincia di Cremona.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasportato presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’operazione testimonia l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel garantire l’effettività dei provvedimenti giudiziari, a tutela della sicurezza pubblica e della legalità nel territorio carpigiano.