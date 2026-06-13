HomeVideo PilloleGozzi "Fondamentale canalizzare il risparmio verso progetti industriali" <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a803d2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=231&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a803d2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a1fa5ad7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1fa5ad7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad4580c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad4580c9' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad0ee066&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0ee066' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a0ec3a8e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0ec3a8e' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3f3d80a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=22&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f3d80a' border='0' alt='' /></a> Gozzi “Fondamentale canalizzare il risparmio verso progetti industriali” Video Pillole Tempo di lettura Less than 1 min. FacebookWhatsAppTelegramLinkedinXEmailStampa 13 Giugno 2026 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP Pillole <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ac0f4706&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac0f4706' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=aa9e9741&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa9e9741' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ad3595e0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad3595e0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ae306e98&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=21&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae306e98' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=aaf6ee36&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aaf6ee36' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3e28d12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3e28d12' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=af5083c5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af5083c5' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a9c62c27&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9c62c27' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a5d5c14a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=42&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5d5c14a' border='0' alt='' /></a> 13 Giugno 2026 Red IP FacebookInstagramXYoutube Ultime notizie Top news by Italpress Il Qatar trova il primo storico punto ai Mondiali, Svizzera beffata al 94′ Reggio Emilia Il Sindaco di Reggio ha ricevuto il Console del Senegal in Municipio