Premiati gli studenti vincitori del bando “Per Alex, continuate in ciò che è giusto”

Si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile nella Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia, la cerimonia di premiazione del Bando “Alex”, il concorso riservato ai giovani e dedicato alla figura e all’opera di Alexander Langer. Il bando era rivolto alla popolazione studentesca delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dell’Università e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e prevedeva la creazione di opere dedicate ai temi dell’ecologia, della pace e del dialogo interculturale. Il concorso, suddiviso in due categorie, minorenni e maggiorenni, ha visto la partecipazione diversi elaborati ispirati ai valori e al pensiero di Langer.

La giuria, composta da Pinuccia Montanari, Nazario Zambaldi e presieduta da Federico Ruozzi, ha selezionato un vincitore per ogni categoria. Il progetto Pionieri di speranze, un’indagine sui giovani intorno ai temi della pace e dell’ecologia, realizzato da due classi della Fondazione Enaip “Don Agostini” di Reggio Emilia si è aggiudicato il primo premio per la categoria minorenni. Per la categoria maggiorenni a vincere è stata invece la proposta Il nido di Elodie, presentato dallo studente Filippo Maturani del Conservatorio “Peri-Merulo” del gruppo strumentale “I Barocchisti Italiani”. Il progetto è stato illustrato con un momento di accompagnamento musicale dal vivo.

Ai vincitori, nel corso della cerimonia, è stato consegnato un premio di 1.500 euro, finalizzato alla piena realizzazione di ciascun progetto. Il concorso era inserito in ampio programma dedicato a Langer, il “Progetto Alex”, promosso dal Comune di Reggio Emilia tramite l’Assessorato alla Tutela ambientale e Rapporti con Università e AFAM, in collaborazione con la Fondazione Alexander Langer Stiftung di Bolzano e alcune associazioni reggiane riunite nel Comitato promotore: Associazione Reggiana per la Costituzione, Boorea, Club Unesco Reggio Emilia, Eco Istituto Reggio Emilia e Genova, Movimento nonviolento e, come capofila, la Libera Università Popolare – LUP.