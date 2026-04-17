Le note raccontano: a Finale Emilia conferenza in biblioteca e concerto in Duomo

La musica torna protagonista a Finale Emilia, con parole e suoni, grazie al doppio appuntamento promosso dalla Biblioteca Giuseppe Pederiali. Sabato 18 aprile, alle ore 17.30, nei locali della Biblioteca si terrà la conferenza “Le note raccontano: Musica e fonti francescane in biblioteca”, a cura di Silvia Perrucchetti e Federica Petralla, le ricercatrici che tra il 2022 e il 2024 hanno catalogato il prezioso fondo musicale conservato nell’archivio storico comunale di Finale Emilia.

Al termine della conferenza divulgativa di presentazione del Fondo, il pubblico potrò sfogliare e vedere da vicino i documenti più belli e curiosi del Fondo. In serata, alle ore 21.00, nel Duomo di Finale Emilia, la stessa Silvia Perrucchetti dirigerà il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, che tornerà ad esibirsi nella chiesa maggiore della città dopo lo splendido concerto del 30 novembre 2024. Anche in questa occasione il concerto farà rivivere alcuni manoscritti del Fondo di Musica Sacra conservato nella Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali di Finale Emilia, oltre a presentare musiche polifoniche conservate nella Biblioteca Pederiali e di area emiliana.

In particolare verranno proposti, in prima esecuzione moderna, brani tratti dal corale manoscritto di canto gregoriano tardo seicentesco conservato nell’archivio storico finalese. Approfittando inoltre dell’importante ricorrenza francescana (800 anni dalla morte di S. Francesco, 1226-2026), il programma musicale si arricchisce di laude medievali dal manoscritto più importante che tramanda questo repertorio (appartenuto alla Chiesa di San Francesco di Cortona), oltre preziose polifonie a 3 e 4 voci dedicate a Francesco d’Assisi, sia anonime che del grande compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, forse il più importante compositore del ‘500 italiano ed europeo, autore ampiamente eseguito nelle corti e nelle chiese emiliane di Rinascimento e primo Barocco. Il Coro sarà accompagnato ai liuti medievale e rinascimentale da Aurora Manfredi, alla ghironda e al violino da Erio Reverberi, alle percussioni da Anelio Bosio, e dalla Schola gregoriana diretta da Erika Passini e Francesco Crovetti.

Ingresso libero a tutti gli appuntamenti – Info: Biblioteca comunale “G. Pederiali” di Finale Emilia – 0535 788331 biblioteca@comune.finale.mo.it