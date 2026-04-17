Si è tenuta l’assemblea elettiva di Confesercenti Area Nord, che ha visto l’elezione all’unanimità di Mario Calanca alla presidenza e l’elezione del Consiglio di Area.

Calanca, già componente della presidenza provinciale di Confesercenti e Presidente FIARC Confesercenti Modena, porta con sé un’esperienza consolidata nel mondo associativo e una conoscenza diretta delle realtà imprenditoriali del territorio della bassa modenese.

“Raccolgo con senso di responsabilità la fiducia che mi è stata data dall’assemblea – ha dichiarato Mario Calanca, Presidente di Confesercenti Area Nord. Conoscendo le imprese di quest’area e le loro difficoltà quotidiane, il mio impegno sarà quello di offrire un punto di riferimento concreto e affidabile. Ringrazio il presidente uscente Marco Rossi per il lavoro svolto in questi anni”.

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Confesercenti Area Nord: Mario Calanca eletto all’unanimità Presidente