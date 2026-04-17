Castel Maggiore, 20 aprile: commemorazione di Umberto Erriu e Cataldo Stasi

Il 20 Aprile 1988 Castel Maggiore assisteva attonita all’assassinio dei Carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi ad opera della “banda della uno bianca”, in un agguato che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva di Castel Maggiore.

Lunedì 20 aprile il ricordo dei due giovani militari (24 anni Erriu, 22 anni Stasi) unirà, oltre all’amministrazione comunale di Castel Maggiore, i familiari, i vertici dei Carabinieri, le rappresentanze istituzionali.

Cataldo Stasi viene ancora oggi ricordato nella natia Ruvo di Puglia, dove pochi giorni fa gli è stata intitolata una caserma dei Carabinieri, Umberto Erriu vive nel ricordo dei familiari di Oristano.

A Castel Maggiore la banda della Uno Bianca ha perpetrato anche un’altra impresa criminale: il 27 dicembre 1990 Luigi Pasqui e Paride Pedini furono assassinati a sangue freddo dopo una rapina alla stazione di servizio di Via Galliera.

Il programma:

Lunedì 20 Aprile 2026