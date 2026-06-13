Furto notturno in un bar del centro commerciale di Castellarano

Oggi poco dopo l‘una di notte, i Carabinieri della Stazione di Castellarano sono intervenuti al Bar situato all’interno del Centro Commerciale Vittoria in via Radici Nord, a seguito della segnalazione di un furto. Dalle prime ricostruzioni effettuate durante il sopralluogo, è emerso che ignoti malviventi sono penetrati nel locale forzando la porta del magazzino. Una volta all’interno, si sono concentrati esclusivamente sul denaro contante, sottraendo alcune centinaia di euro dalla cassa.

L’ammontare complessivo dei danni causati, tra la manomissione dell’ingresso e bottino rubato, è attualmente in fase di valutazione. I Carabinieri hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili del furto, mentre i proprietari del locale sono stati invitati a formalizzare la denuncia presso gli uffici competenti dell’Arma.