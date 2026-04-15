Reggio Emilia, a passeggio con un panetto di hashish in tasca. Denunciato

Operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nel pomeriggio di ieri mentre erano impiegati in uno specifico servizio di pattugliamento del territorio finalizzato al contrasto del crimine diffuso, individuavano un soggetto nei pressi di via Roma che si aggirava con fare sospetto.
A quel punto gli investigatori, seguivano con discrezione il soggetto fino a quando, giunto all’angolo con via Filippo Re, decidevano di fermarlo al fine di approfondire le attività di controllo nei suoi confronti.
I sospetti di rilevavano fondati in quanto il soggetto, poi identificato per un 24enne di origini tunisine, con alcuni precedenti, veniva trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 60 grammi.
Il presunto pusher veniva accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine delle opportune attività di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.