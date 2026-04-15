Prorogata a Reggio Emilia la possibilità di accendere il riscaldamento fino al 19 aprile

Viste le attuali condizioni meteorologiche e le previsioni per i prossimi giorni, che evidenziano temperature al di sotto della media stagionale, il Comune di Reggio Emilia ha disposto con ordinanza sindacale la proroga dell’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino a domenica 19 aprile, per la durata massima di 7 ore giornaliere.

Si ricorda che, in base alle misure previste dal Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna, è obbligatorio non superare la temperatura di 19°C nei luoghi di residenza, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali (con deroghe per scuole, ospedali, case di cura, sedi di attività sportive) e 17°C nei luoghi di attività industriali e artigianali. Si invita pertanto la cittadinanza ad accendere gli impianti solo nelle ore più fredde.