Come prevenire le truffe: incontro pubblico a Finale Emilia, giovedì 16 aprile

Come prevenire i tentativi di truffa e quali tutele adottare per difendersi in modo adeguato: sono questi i temi al centro dell’incontro pubblico in programma giovedì 16 aprile, alle ore 21.00, nell’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado Cesare Frassoni, in viale della Rinascita 4, a Finale Emilia.
Promosso dall’amministrazione comunale, l’incontro, dopo il saluto introduttivo da parte del sindaco Claudio Poletti, ospiterà gli interventi del Maresciallo Maggiore Demetrio Pusateri, comandante della Stazione Carabinieri di Finale Emilia, del Capitano Maria Chiara Campoli, comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Mirandola e dell’avvocato Diego Galeotti, penalista del Foro di Modena, patrocinante in Cassazione.
Modererà la serata Francesco Dondi, caporedattore del quotidiano “La Nuova Ferrara”.
La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero e gratuito