Intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Reggio Emilia

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Reggio Emilia, e nello specifico della Squadra Volanti, con l’obiettivo di assicurare un più alto standard di sicurezza e restituire ai cittadini reggiani determinate zone della città a più alto rischio degrado.

Soltanto nell’ultimo fine settimana, infatti, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggiana hanno effettuato ben 31 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla Sala Operativa, che hanno portato all’arresto di un soggetto e al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di ben 4 persone.

Nello specifico è stato tratto in arresto, e successivamente accompagnato presso il carcere di Reggio Emilia, un 28enne di origini egiziane, pluripregiudicato prevalentemente per reati contro il patrimonio, il quale dopo essere stato rintracciato all’interno di una cantina in viale Piave, risultava essere destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per alcuni reati per cui era già stato condannato in via definitiva e per i quali era stato sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali che, però, era stata aggravata a seguito di continue violazioni delle prescrizioni a lui imposte.

Sempre lo stesso soggetto, inoltre, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale in quanto, una volta rintracciato all’interno della suddetta cantina, forniva inizialmente delle generalità false poi successivamente smentite dai controlli maggiormente approfonditi effettuati dagli operatori della Polizia di Stato.

Sempre in questo fine settimana, inoltre, i poliziotti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, sia un 37enne di origini lituane che, dopo essere stato rintracciato all’interno di un centro commerciale di via Kennedy in palese stato di ubriachezza, spintonava e tentava di aggredire gli agenti al fine di evitare il controllo, che un 26enne svizzero in quanto trovato anch’esso in stato di ubriachezza all’interno di un treno in sosta presso la stazione “A.V. Mediopadana” il quale, nonostante fosse stato invitato a scendere dal convoglio in considerazione del suo stato psicofisico, spingeva e tentava di aggredire gli operatori al fine di evitare di lasciare il mezzo ferroviario.

Infine, i poliziotti della Questura di Reggio Emilia hanno deferito in stato di libertà anche un 27enne georgiano per le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in quanto veniva fermato, durante un consueto servizio di controllo del territorio, alla guida della sua auto in stato di ubriachezza. Durante le attività di controllo, inoltre, all’interno del bagagliaio veniva rinvenuta anche una mazza da baseball di cui il soggetto non riusciva a fornire alcuna spiegazione. Per tale motivo, al 27enne veniva immediatamente ritirata la patente mentre la mazza da baseball veniva posta sotto sequestro.

Durante l’arco del week-end, inoltre, su disposizione del Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, gli uomini della Polizia di Stato hanno controllato nr. 244 persone, nr. 69 veicoli, nonché effettuati controlli specifici a nr. 6 esercizi commerciali.