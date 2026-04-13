Sicurezza, A Formigine controlli con l’Unità cinofila di System Sicurezza

Nel fine settimana, la Polizia Locale di Formigine ha effettuato controlli serali, in particolare rivolti alla zona di confine tra Casinalbo e Modena, oggetto di segnalazioni da parte dei gruppi di Controllo del Vicinato e di cittadini che hanno partecipato all’ultimo Consiglio di Frazione.

L’attività è stata condotta in stretta sinergia con l’Unità cinofila della società “System Sicurezza”, che dallo scorso settembre collabora con il Comune per potenziare i controlli nelle fasce serali e notturne, nell’ambito del protocollo prefettizio “Mille Occhi sulla Città”.

Insieme ad Alex, pastore belga Malinois, sono stati controllati un pubblico esercizio di Casinalbo e le aree verdi della frazione. Grazie all’ausilio del cane, gli agenti hanno scoperto che un manufatto all’interno di un parco era stato forzato e aperto, probabilmente per scopi illeciti. La proprietà è stata immediatamente allertata per la messa in sicurezza. Il pattugliamento è proseguito nel sottopasso della Bertola, senza rilevare irregolarità in corso. Durante l’operazione, è stato però identificato un giovane residente che circolava su un monopattino elettrico senza il casco protettivo; i genitori sono stati prontamente informati e si è proceduto con la sanzione.

Successivamente la pattuglia si è spostata nel centro storico di Formigine e nell’area della stazione ferroviaria, supportata dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Dichiara la Sindaca di Formigine Elisa Parenti: “Questi controlli sono esempio del nostro modello di sicurezza integrata, che vede la collaborazione tra istituzioni, forze di polizia, enti di vigilanza privata e cittadini. Si tratta di un approccio dinamico, capace di adattarsi rapidamente ai bisogni reali della comunità e alle segnalazioni che arrivano dal territorio. Ringrazio tutte le realtà coinvolte per questa collaborazione che avrà certamente un seguito costante”.