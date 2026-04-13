Cavriago, torna la Festa delle Api al Parco del Cerchio

Torna sabato 18 aprile al Parco del Cerchio di via Don Magnani la tradizionale Festa delle Api, appuntamento dedicato alla biodiversità e al ruolo degli insetti impollinatori. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cavriago insieme al GreeTeam, prenderà il via alle ore 15.00 e nelle passate edizioni ha richiamato centinaia di persone.

Il programma prevede per tutto il pomeriggio attività rivolte a bambini e famiglie: dall’arnia didattica proposta da Allodi Apicoltura ai laboratori con le “bombe di semi” del Giardino degli Apicoltori, fino ai laboratori di disegno dell’associazione Carmen Zanti e di “insieme ATDA” e di stampe con il sughero, a cura di Azienda Agricola Franzoni Vini. Spazio anche al truccabimbi a tema api e insetti e ai giochi in legno della tradizione, tra cui la corsa coi sacchi.

Non mancheranno momenti di ristoro, con il gelato della Gelateria 2 di Coppe e, per gli adulti, la birra artigianale del birrificio L’Oldo.

Alle 17.00 prenderà il via la “Caccia alle Api”, una caccia al tesoro a squadre tra alberi e fiori del parco: due i turni previsti, alle 17.00 (5–7 anni) e alle 17.30 (8–10 anni), con iscrizioni sul posto fino a esaurimento.

«Gli insetti impollinatori sono essenziali per la sopravvivenza degli ecosistemi e per la nostra alimentazione – sottolinea l’assessore all’Ambiente –. Celebrarli significa unire divulgazione e partecipazione, coinvolgendo le famiglie in un momento educativo e di festa che anima tutta la zona di Roncaglio».

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.