Il Sassuolo calcio agli Animal Awards Lav 2026

Si è svolta venerdì sera, presso lo Spazio Culturale WeGil di Roma, la terza edizione degli Animal Awards LAV, l’evento che celebra chi si distingue per il proprio impegno nella tutela e nel benessere degli animali. Tra i partecipanti all’iniziativa anche il Sassuolo Calcio, grazie al progetto di Corporate Social Responsibility “Un gol a quattro zampe”, inserito nella categoria “Media e Influencer”.

Nato nel 2024 in collaborazione con il Canile e Gattile “Punto&Virgola” di Magreta, il progetto neroverde ha coinvolto calciatori e calciatrici del Sassuolo in una campagna di sensibilizzazione dedicata all’adozione di cani e gatti ospitati dalla struttura. L’iniziativa è poi proseguita con la realizzazione del Calendario 2026 benefico, che ha visto protagonisti gli animali del canile-gattile insieme agli atleti neroverdi.Grazie alla vendita del calendario sono stati raccolti e devoluti 10.540 euro all’Associazione “4 Zampe per l’Emilia ODV”, che si occupa delle attività di cura, recupero e accoglienza degli animali ospitati presso la struttura di Magreta.

La partecipazione agli Animal Awards LAV rappresenta un importante riconoscimento per il percorso intrapreso dal Sassuolo nell’ambito della responsabilità sociale e testimonia il valore di un progetto capace di coniugare sport e sensibilizzazione, contribuendo concretamente al benessere degli animali e alla promozione delle adozioni responsabili.