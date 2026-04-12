Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 13 aprile 2026

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli al mattino sul settore occidentale della regione. Dalle ore pomeridiane precipitazioni deboli-moderate localmente anche a carattere di rovescio o temporale interesseranno l ‘intera area appenninica per poi estendersi anche alle aree di pianura dalle ore serali.
Temperature temperature minime attorno a 13-15 gradi . Massime in flessione attorno a 16/17. Venti deboli-moderati dai quadranti orientali con rinforzi sulle aree costiere e sul mare. Mare mosso sotto costa e molto mosso al largo.
(Arpae)