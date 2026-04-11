Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 12 aprile 2026

Aumento della nuvolosità già dalla mattinata con addensamenti più compatti sui rilievi dove saranno possibili piovaschi sparsi o deboli rovesci dal pomeriggio che, localmente, potranno estendersi anche alla pianura in particolare alla fascia costiera in serata.
Temperature minime comprese tra 12 e 13 gradi in pianura; massime che variano tra i 17/18 gradi della costa e i 19 gradi della pianura interna. Venti deboli orientali con rinforzi sulla costa. Mare poco mosso in mattinata con aumento del moto ondoso dal pomeriggio.
(Arpae)